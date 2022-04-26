Стал известен полный список городов, которые примут Кубок Дэвиса — 2022

Пресс-служба Кубка Дэвиса опубликовала полный список городов, которые примут групповой этап турнира.
Групповой этап пройдёт с 14 по 18 сентября в Болонье (Италия), Глазго (Шотландия), Гамбурге (Германия) и Валенсии (Испания). Каждый город примет одну группу из четырёх команд, две лучшие из которых пройдут в плей-офф.
Плей-офф пройдёт с 21 по 27 ноября в Малаге (Испания). В последний раз соревнования проводились здесь в 2003 году, и тогда в финальном матче мужская сборная Австралии со счётом 3:1 обыграла команду Испании.
Действующим победителем турнира является команда России, в декабре обыгравшая сборную Хорватии. Победное очко россиянам принёс 2-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев, победивший в двух сетах 22-го номера, хорвата Марина Чилича.
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