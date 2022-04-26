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Энди Роддик двумя словами отреагировал на историческое достижение Рафаэля Надаля

Энди Роддик двумя словами отреагировал на историческое достижение Рафаэля Надаля
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Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик двумя словами прокомментировал то, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл 17 лет подряд в статусе игрока из первой десятки рейтинга ATP.

«Это абсурд», — написал Роддик в своём «твиттере», комментируя соответствующую информацию о Надале.

Впервые Надаль вошёл в топ-10 17 лет назад, 25 апреля 2005 года, когда ему было 18 лет. Рафаэль входит в первую десятку на протяжении 866 недель подряд, несмотря на то что у него несколько раз были паузы в выступлениях, связанные с травмами.

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