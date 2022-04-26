Уимблдон подтвердил, что прививка от ковида не нужна для участия. Джокович сможет сыграть

Организаторы Уимблдона подтвердили, что в сезоне-2022 игрокам, желающим принять участие в турнире, не будет нужна справка о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил журналист Майк Диксон в своём «твиттере».

Таким образом, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович сможет принять участие в Уимблдоне-2022. Джокович известен тем, что отказывается прививаться. Из-за этого его не пустили на Открытый чемпионат Австралии в январе и со скандалом депортировали из страны.

Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля. В мужском одиночном разряде действующим победителем является Джокович, в женском одиночном — австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру в возрасте 25 лет.

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