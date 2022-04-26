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Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Дэвиса — 2022

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Дэвиса — 2022
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Стали известны итоги жеребьёвки группового этапа Кубка Дэвиса 2022 года. В групповом этапе примут участие 16 команд, разбитые на четыре группы по четыре команды в каждой.

Группа A (Болонья, Италия): Хорватия, Италия, Аргентина, Швеция.
Группа B (Валенсия, Испания): Испания, Канада, Сербия, Республика Корея.
Группа C (Гамбург, Германия): Франция, Германия, Бельгия, Австралия.
Группа D (Глазго, Великобритания): США, Великобритания, Казахстан, Нидерланды.

Групповой этап пройдёт с 14 по 18 сентября. Плей-офф турнира пройдёт с 21 по 27 ноября в Малаге (Испания). Напомним, сборная России, выигравшая Кубок Дэвиса в 2021 году, ранее была отстранена от участия.

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