Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Дэвиса — 2022

Стали известны итоги жеребьёвки группового этапа Кубка Дэвиса 2022 года. В групповом этапе примут участие 16 команд, разбитые на четыре группы по четыре команды в каждой.

Группа A (Болонья, Италия): Хорватия, Италия, Аргентина, Швеция.

Группа B (Валенсия, Испания): Испания, Канада, Сербия, Республика Корея.

Группа C (Гамбург, Германия): Франция, Германия, Бельгия, Австралия.

Группа D (Глазго, Великобритания): США, Великобритания, Казахстан, Нидерланды.

Групповой этап пройдёт с 14 по 18 сентября. Плей-офф турнира пройдёт с 21 по 27 ноября в Малаге (Испания). Напомним, сборная России, выигравшая Кубок Дэвиса в 2021 году, ранее была отстранена от участия.

4-летняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью: