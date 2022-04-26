Андрей Ольховский допустил отстранение российских теннисистов от участия в US Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российских теннисистов могут отстранить от участия в Открытом чемпионате США. Ранее россиян отстранили от Уимблдона.

«Может ли быть подобная ситуация с отстранением россиян на US Open? Совершенно легко. Прецедент создан. Поэтому я говорю, что это нельзя просто так оставлять, нужно предпринимать какие-то действия.

На мой взгляд, должны быть не действия от одного спортсмена, а коллективные иски. ATP и WTA просто высказались, это их работа. Они должны отстаивать интересы игроков, но опять же, каким образом? На мой взгляд, они должны ставить турнирам какие-то ультиматумы, а они ничего не делают», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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