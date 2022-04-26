Андрей Рублёв ответил на вопрос, кто возьмёт больше ТБШ — Федерер, Надаль или Джокович

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, кто, по его мнению, выиграет наибольшее количество титулов на турнирах «Большого шлема» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль или серб Новак Джокович. В настоящее время лидерство по этому показателю удерживает Надаль, который 21 раз побеждал на мэйджорах. У Федерера и Джоковича по 20 титулов ТБШ.
«Очень сложно ответить. Федереру уже будет тяжело, поэтому либо Надаль, либо Джокович. А кто из них — это как в рулетку поставить», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Высшее достижение Рублёва на турнирах «Большого шлема» — выходы в четвертьфинал на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open (дважды).
4-летняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью:
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