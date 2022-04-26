Рафаэль Надаль вернётся в тур на «Мастерсе» в Мадриде. Он не играл больше месяца

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что примет участие в турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Ранее о том, что Надаль вернётся в тур после травмы в Мадриде заявил его дядя и бывший тренер Тони Надаль. Соревнования пройдут с 1 по 8 мая.
«Несмотря на то, что этап подготовки прошёл нелегко, я хочу начать играть именно дома, так как возможностей сделать это у меня мало. Постараюсь сделать это наилучшим образом. До встречи в Мадриде!» — написал Надаль в своих социальных сетях.
Напомним, в конце марта врачи диагностировали у Надаля стрессовую трещину в рёберной дуге. Травму испанец получил на турнире в Индиан-Уэллсе (США), где в полуфинале уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
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