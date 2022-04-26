Камельзон считает, что заявление главы Уимблдона по отстранению россиян притянуто за уши

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о новом заявлении главы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иана Хьюитта касательно отстранения россиян и белорусов от Уимблдона.

«Вот навертели… Конечно, притянуто за уши, как и их пропаганда. Они не хотят слышать нас. Они в свою дудку дуют. Мы вот эту чушь должны переваривать? Я считаю, что политике нечего заниматься спортивной работой. Я остаюсь сторонником того, что спорт должен быть вне политики.

А безопасность… На то и есть турнир, чтобы следить за безопасностью. Если наши спортсмены не выступят на Уимблдоне, то и в Америку нас не допустят. Я не рассчитываю, что мы сможем сыграть на US Open. Если англичане выиграют эту битву, то это знак того, что в Америке будет тоже самое. Это очень жаль. Спорт не может быть в политике», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.