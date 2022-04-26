В Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии поддержали решение Уимблдона отстранить россиян

Федерации тенниса Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии поддержали решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой из-за военной спецоперации России на Украине.
«Мы поддерживаем позицию, которую заняли LTA и AELTC в отношении российских и белорусских игроков, участвующих в соревнованиях в Великобритании. В эти исключительных обстоятельствах теннис должен сделать всё возможное, чтобы поддержать народ Украины в связи с действиями России и Беларуси», — говорится в заявлении.
LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.
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