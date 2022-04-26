Корентен Муте – во время матча судье: что, нравлюсь тебе? Да, я заметил. Но это не по мне

120-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте грубо повёл себя по отношению к судье во время матча на турнире серии «челленджер» в Остраве (Чехия).

Муте не понравилось то, что судья пристально следил за его разговором с тренером во время перерыва между сетами.

«Что, нравлюсь тебе? Да, я заметил. Но это не по мне, к сожалению. Могу футболку после матча подарить, если хочешь», — сказал Муте судье.

Матч 1/16 финала с чехом Далибором Сврчиной (213-й номер рейтинга) Муте проиграл со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (3:7). Встреча продлилась 2 часа 50 минут. Корентен 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Сврчины – 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.