«Сюрпризы продолжаются!» Эверт – о решении Радукану в 3-й раз за год расстаться с тренером
Поделиться
18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт высказалась о решении чемпионки US Open – 2021 19-летней британки Эммы Радукану расстаться с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером Радукану за последний год.
«Я очень огорчилась, узнав, что союз Эммы Радукану и Торбена Бельца распался. Она начала хорошо играть, отлично смотрелась в матче с Игой Свёнтек на прошлой неделе. Он опытный тренер и отличный человек… Сюрпризы продолжаются!» — написала Эверт в своих социальных сетях.
Радукану на текущий момент — 11-я ракетка мира. Ранее на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) Эмма уступила будущей чемпионке Иге Свёнтек из Польши со счётом 4:6, 4:6.
Комментарии
- 26 апреля 2022
-
20:33
-
19:56
-
19:47
-
18:57
-
18:42
-
17:33
-
17:18
-
17:06
-
17:02
-
16:43
-
16:30
-
16:10
-
16:01
-
15:48
-
15:40
-
15:04
-
14:12
-
14:02
-
13:48
-
13:21
-
13:02
-
11:31
-
10:50
-
10:43
-
09:13
-
08:41
-
08:25
-
08:19
-
08:14
-
04:26
-
00:59
-
00:48
- 25 апреля 2022
-
23:36
-
23:24
-
23:16
Партнерский контент