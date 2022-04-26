«Сюрпризы продолжаются!» Эверт – о решении Радукану в 3-й раз за год расстаться с тренером

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт высказалась о решении чемпионки US Open – 2021 19-летней британки Эммы Радукану расстаться с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером Радукану за последний год.

«Я очень огорчилась, узнав, что союз Эммы Радукану и Торбена Бельца распался. Она начала хорошо играть, отлично смотрелась в матче с Игой Свёнтек на прошлой неделе. Он опытный тренер и отличный человек… Сюрпризы продолжаются!» — написала Эверт в своих социальных сетях.

Радукану на текущий момент — 11-я ракетка мира. Ранее на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) Эмма уступила будущей чемпионке Иге Свёнтек из Польши со счётом 4:6, 4:6.