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«Сюрпризы продолжаются!» Эверт – о решении Радукану в 3-й раз за год расстаться с тренером

«Сюрпризы продолжаются!» Эверт – о решении Радукану в 3-й раз за год расстаться с тренером
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Крис Эверт высказалась о решении чемпионки US Open – 2021 19-летней британки Эммы Радукану расстаться с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером Радукану за последний год.

«Я очень огорчилась, узнав, что союз Эммы Радукану и Торбена Бельца распался. Она начала хорошо играть, отлично смотрелась в матче с Игой Свёнтек на прошлой неделе. Он опытный тренер и отличный человек… Сюрпризы продолжаются!» — написала Эверт в своих социальных сетях.

Радукану на текущий момент — 11-я ракетка мира. Ранее на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) Эмма уступила будущей чемпионке Иге Свёнтек из Польши со счётом 4:6, 4:6.

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