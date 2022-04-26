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Даниил Медведев провёл первые тренировки на корте после операции

Даниил Медведев провёл первые тренировки на корте после операции
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Чемпион US Open – 2021 вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сообщил, что провёл первые тренировки на корте после операции по удалению грыжи. Медведев опубликовал видео в социальных сетях.

«Первые теннисные тренировки», — подписал ролик Медведев. Даниил отметил локацию — это академия тренера Серены Уильямс и Симоны Халеп Патрика Муратоглу.

Последний матч в туре Медведев провёл 31 марта. Даниил проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6.

Даниил снялся с ближайших турниров серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Они пройдут друг за другом: Мадрид с 1 по 8 мая, Рим — с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. Даниил на данный момент присутствует в заявочном списке турнира.

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