Чемпион US Open Доминик Тим проиграл третий матч подряд после возвращения в тур

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим проиграл третий матч подряд после возвращения в тур. Тим отсутствовал около 9 месяцев из-за травмы запястья.
Третье поражение произошло на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Тим (WC) проиграл 58-й ракетке мира французу Бенжамену Бонзи со счётом 3:6, 6:7 (9:11). Встреча продлилась 1 час 47 минут. Тим 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не создал ни одного брейк-пойнта. На счету Бонзи — 5 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Напомним, Тим провёл первый матч в сезоне на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). В 1/16 финала Доминик уступил представителю Аргентины Педро Качину (228-я ракетка мира) со счётом 3:6, 4:6. Позднее, переболев коронавирусом, Тим приехал на турнир ATP-250 в Белграде (Сербия), в первом круге которого проиграл австралийцу Джону Миллману со счётом 3:6, 6:3, 4:6.
- 26 апреля 2022
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