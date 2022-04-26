Наоми Осака: лол, многие, наверное, молятся, чтобы я провалилась
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака оставила необычное послание в своих социальных сетях.
«Лол, просто хочу сказать спасибо всем, кто со мной. Если честно, многие, наверное, молятся, чтобы я провалилась, но я этого не чувствую, потому что любовь всё затмевает. Спасибо», — написала Осака.
36-я ракетка мира Осака сыграет на грядущем турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Это будет первый турнир японки на грунтовом покрытии в сезоне. Осака получила уайлд-кард от организаторов, её соперница в первом круге определится позднее.
Последний матч Осака провела 2 апреля. Наоми дошла до финала турнира в Майами (США), где крупно уступила Иге Свёнтек из Польши — 4:6, 0:6.
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