Наоми Осака: лол, многие, наверное, молятся, чтобы я провалилась

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака оставила необычное послание в своих социальных сетях.

«Лол, просто хочу сказать спасибо всем, кто со мной. Если честно, многие, наверное, молятся, чтобы я провалилась, но я этого не чувствую, потому что любовь всё затмевает. Спасибо», — написала Осака.

36-я ракетка мира Осака сыграет на грядущем турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Это будет первый турнир японки на грунтовом покрытии в сезоне. Осака получила уайлд-кард от организаторов, её соперница в первом круге определится позднее.

Последний матч Осака провела 2 апреля. Наоми дошла до финала турнира в Майами (США), где крупно уступила Иге Свёнтек из Польши — 4:6, 0:6.