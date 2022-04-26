Доминик Тим: тяжело проигрывать в первых раундах. Чувствую, это был не последний раз

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира, австриец Доминик Тим прокомментировал неудачный старт на турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

Тим (WC) проиграл 58-й ракетке мира, французу Бенжамену Бонзи со счётом 3:6, 6:7 (9:11). Это третий подряд проигранный матч Доминика после возвращения в тур.

«Я очень, очень разочарован (повторил несколько раз), потому что во втором сете мой форхенд начал работать, и я очень хотел перевести игру в третий. Это меня взбесило.

Вообще тяжело проигрывать в первых раундах, и я чувствую, что это был не последний раз. Но в то же время приятно ощущать, что я каждую неделю прогрессирую. Когда ты в топ-5, такого ощущения нет», — сказал Тим на послематчевой пресс-конференции.