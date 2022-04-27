Первая ракетка мира Ига Свёнтек обратилась к «Реалу»

Первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек обратилась к футбольному клубу «Реал» (Мадрид). Спортсменка поблагодарила клуб за возможность посетить стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Какой крутой выходной в Мадриде. У нас была возможность увидеть «Сантьяго Бернабеу». Спасибо, «Реал».
Кстати. Может, это мой новый головной убор для матчей?» — написала Свёнтек в своих соцсетях, прикрепив текст к своей фотографии в каске.
Фото: из личного архива иги свёнтек
Вчера, 26 апреля, «Реал» на выезде проиграл «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. В составе «Манчестер Сити» отличились Кевин де Брёйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. За «Реал» дублем отметился Карим Бензема, ещё один мяч на счету Винисиуса Жуниора. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас:
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