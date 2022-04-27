Андрей Рублёв высказался о грядущем возвращении Роджера Федерера, не игравшего с Уимблдона

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что думает о предстоящем возвращении на корт 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, швейцарца Роджера Федерера. 40-летний Федерер не выступал с Уимблдона-2021. Вчера, 26 апреля, стало известно, что он сыграет на турнире в Базеле (Швейцария) в октябре.

«Конечно, он постарается сыграть ещё несколько турниров. Но, честно говоря, мне кажется, что очень сложно возвращаться после такого длительного отсутствия на корте.

У него была серьёзная травма, от которой сложно вылечиться в короткие сроки. Доминик Тим почти год был вне игры, и ему сейчас очень сложно вернуться на тот феноменальный уровень, к которому мы привыкли.

Что касается самого Роджера, он сыграл всего пару турниров за последние два года. Ясно, что после такого сложно возвращаться. Конечно, он постарается, будет интересно, но как всё сложится, я не знаю», — приводит слова Рублёва Telegraf.

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