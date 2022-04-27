Эмма Радукану нацелилась на сотрудничество с бывшим тренером Джоковича и Шараповой

19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, которая в 2021 году сенсационно выиграла US Open, когда ей было 18 лет, начала вести переговоры о том, чтобы её тренером стал известный специалист Риккардо Пьятти, ранее сотрудничавший, в частности, с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем и пятикратной победительницей ТБШ, россиянкой Марией Шараповой. Об этом сообщает The Times.
Сообщается, что Радукану надеется заключить соглашение с Пьятти до начала «Ролан Гаррос», который стартует 22 мая.
Ранее Эмма Радукану в третий раз за год рассталась с тренером. Она прекратила сотрудничество с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером Радукану за последний год. После Уимблдона-2021 на смену Найджелу Сирсу пришёл Эндрю Ричардсон, однако Радукану рассталась и с ним, несмотря на титул на US Open.
Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас:
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