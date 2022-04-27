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Эшли Барти — о решении завершить карьеру: я поступила правильно

Эшли Барти — о решении завершить карьеру: я поступила правильно
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Бывшая первая ракетка мира и трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», австралийка Эшли Барти не жалеет о решении завершить карьеру. Напомним, 26-летняя Барти объявила об уходе из спорта в конце марта, незадолго до этого, в январе, став победительницей Открытого чемпионата Австралии.

«Я так счастлива, ведь мне не приходится делать никаких оговорок. Всё ещё чувствую уверенность в том, что приняла верное решение. Я провела кучу времени со своей прекрасной семьёй, с племянниками, и, поверьте, вы бы не смогли лишить меня улыбки в последние недели. Это потрясающе», – приводит слова спортсменки издание Sydney Morning Herald.

Барти стала второй теннисисткой в истории, завершившей карьеру в статусе действующего первого номера мирового рейтинга, после бельгийки Жюстин Энен.

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