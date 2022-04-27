Ига Свёнтек снялась с турнира в Мадриде
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Первая ракетка мира и первая сеяная турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), полька Ига Свёнтек снялась с соревнований, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации. Причиной послужила травма правого плеча.
«Ига Свёнтек снялась с турнира Mutua Madrid Open из-за травмы правого плеча», – говорится в сообщении.
20-летняя Свёнтек не проигрывала с середины февраля, когда во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) уступила на решающем тай-брейке со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (4:7) латвийке Елене Остапенко. После этого польская теннисистка одержала 23 победы подряд и выиграла четыре турнира.
В своём последнем матче, ставшим финалом турнира в Штутгарте, Свёнтек обыграла 4-ю ракетку мира, белоруску Арину Соболенко.
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