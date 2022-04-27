Ига Свёнтек снялась с турнира в Мадриде

Первая ракетка мира и первая сеяная турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), полька Ига Свёнтек снялась с соревнований, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации. Причиной послужила травма правого плеча.

«Ига Свёнтек снялась с турнира Mutua Madrid Open из-за травмы правого плеча», – говорится в сообщении.

20-летняя Свёнтек не проигрывала с середины февраля, когда во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) уступила на решающем тай-брейке со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (4:7) латвийке Елене Остапенко. После этого польская теннисистка одержала 23 победы подряд и выиграла четыре турнира.

В своём последнем матче, ставшим финалом турнира в Штутгарте, Свёнтек обыграла 4-ю ракетку мира, белоруску Арину Соболенко.