Ига Свёнтек объяснила, почему решила сняться с турнира в Мадриде

Первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, почему приняла решение сняться с турнира в Мадриде, который пройдёт с 28 апреля по 8 мая.
«После напряжённых последних недель и четырёх титулов подряд пришло время позаботиться о руке, которая сильно устала с турнира в Майами, а у меня не было возможности заняться этим как следует. Мне нужно взять паузу от таких интенсивных игр, чтобы правильно обращаться с рукой. Поэтому, к сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Мадриде.
Моему телу нужен отдых. Мне надо время, чтобы подготовиться к турнирам в Риме и в Париже. Скоро увидимся. Надеюсь, я ещё сыграю в Мадриде в будущем», — написала Свёнтек в своих социальных сетях.
Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас:
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