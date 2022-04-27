Евгений Кафельников отреагировал на слова Каспарова о Джоковиче и российских спортсменах

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал слова 13-кратного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Ранее Каспаров, комментируя поддержку отстранённых российских теннисистов со стороны 20-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича, написал: «Российские спортсмены, которые не осуждают спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), молчаливо поддерживают её. И серб, который не делает этого (не осуждает. — Прим. «Чемпионата»), особенно неуместен, учитывая историю».

«Где хоть один российский теннисист, который поддержал происходящее на данный момент?» — написал Кафельников, комментируя твит Каспарова.

Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас: