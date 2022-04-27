Циципас: школа кажется тюрьмой, пока не уходишь из неё
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5-й номер мирового рейтинга греческий теннисист Стефанос Циципас поделился в социальных сетях размышлениями о школе.
«Школа ощущается как тюрьма до тех пор, пока ты не покидаешь её. И только потом понимаешь, что был частичкой социального оазиса с сотнями людей твоего возраста. И подобное ты больше никогда не испытаешь», – написал спортсмен.
«Всё верно, и университет ещё лучше», – отвечают подписчики в комментариях.
На прошлой неделе Циципас угодил в очередной инцидент на корте, когда во время четвертьфинального матча грунтового турнира серии ATP-500 в Барселоне (Испания) с испанцем Карлосом Алькарасом пригрозил судье увольнением, оставшись недовольным длительностью туалетного перерыва соперника.
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