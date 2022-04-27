«Уж лучше я сыграю в теннис». Роджер Федерер обратился к голливудской актрисе Энн Хэтэуэй

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер обратился к известной голливудской актрисе Энн Хэтэуэй. Ранее Федерер и Хэтэуэй снялись в рекламе, направленной на продвижение туризма в Швейцарии.

Спортсмен поблагодарил актрису за полезные советы по актёрскому мастерству, которые она ему дала, но добавил, что теннис ему всё-таки привычнее.

«Я сыграл много напряжённых матчей в ходе своей карьеры. Однако я не помню, чтобы когда-либо потел так, как во время этих съёмок. Спасибо за актёрские советы, Энн. Но лучше уж я буду играть в теннис», — написал Роджер Федерер в своих соцсетях.

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