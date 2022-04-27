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Александр Зверев выбыл из турнира в Мюнхене, неожиданно уступив Хольгеру Руне

Александр Зверев выбыл из турнира в Мюнхене, неожиданно уступив Хольгеру Руне
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Завершился матч второго круга грунтового турнира серии ATP 250 в Мюнхене (Германия). 3-я ракетка мира, 25-летний немец Александр Зверев встретился с 19-летним датчанином Хольгером Руне (70).

Победу со счётом 6:3, 6:2 одержал Руне. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Немец обошёлся без эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету датчанина – один эйс, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из одиннадцати.

В четвертьфинале соревнований Руне сойдётся с победителем матча между финном Эмилем Руусувуори (63) и американцем Максимом Кресси (65).

Призовой фонд турнира в Мюнхене составил почти € 600 тыс. Действующим чемпионом является представитель Грузии Николоз Басилашвили (20).

Мюнхен. 2-й круг
27 апреля 2022, среда. 14:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Хольгер Витус Нёсков Руне
70
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
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