Александр Зверев выбыл из турнира в Мюнхене, неожиданно уступив Хольгеру Руне
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Завершился матч второго круга грунтового турнира серии ATP 250 в Мюнхене (Германия). 3-я ракетка мира, 25-летний немец Александр Зверев встретился с 19-летним датчанином Хольгером Руне (70).
Победу со счётом 6:3, 6:2 одержал Руне. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Немец обошёлся без эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету датчанина – один эйс, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из одиннадцати.
В четвертьфинале соревнований Руне сойдётся с победителем матча между финном Эмилем Руусувуори (63) и американцем Максимом Кресси (65).
Призовой фонд турнира в Мюнхене составил почти € 600 тыс. Действующим чемпионом является представитель Грузии Николоз Басилашвили (20).
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