Александр Зверев выбыл из турнира в Мюнхене, неожиданно уступив Хольгеру Руне

Завершился матч второго круга грунтового турнира серии ATP 250 в Мюнхене (Германия). 3-я ракетка мира, 25-летний немец Александр Зверев встретился с 19-летним датчанином Хольгером Руне (70).

Победу со счётом 6:3, 6:2 одержал Руне. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Немец обошёлся без эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету датчанина – один эйс, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из одиннадцати.

В четвертьфинале соревнований Руне сойдётся с победителем матча между финном Эмилем Руусувуори (63) и американцем Максимом Кресси (65).

Призовой фонд турнира в Мюнхене составил почти € 600 тыс. Действующим чемпионом является представитель Грузии Николоз Басилашвили (20).