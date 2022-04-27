Камилла Рахимова проиграла в квалификации турнира в Мадриде

Завершился матч квалификационного раунда грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания). Россиянка Камилла Рахимова (96) встретилась с 62-м номером мирового рейтинга, румынкой Ириной Бегу.

Победу со счётом 6:1, 6:0 одержала Бегу и вышла в основную сетку соревнований. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут.

Бегу выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Рахимовой ни одного эйса, две дойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из двенадцати.

Призовой фонд грунтового турнира в Мадриде составляет € 6,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований является 4-я ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко.