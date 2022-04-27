Екатерина Александрова вышла в основную сетку турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут на грунте с 28 апреля по 7 мая.

В финале квалификации Александрова (1) обыграла представительницу Франции Клару Бюрель (20) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 51 минуту. Александрова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Александрова узнает соперницу по первому кругу Мадрида позднее, после распределения квалифаеров по сетке.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко.