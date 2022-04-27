Аслан Карацев вышел на тренировку в Мадриде в футболке Уимблдона

33-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев вышел на тренировку в Мадриде (Испания) в футболке Уимблдона.
Напомним, Карацев, как и другие российские теннисисты, отстранён от участия в Уимблдоне-2022 решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). В теннисе это первый случай запрета на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.
Фото: фан-аккаунт Аслана Карацева
Карацев примет участие в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Соревнования пройдут с 1 по 8 мая.
Действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде является третья ракетка мира, немец Александр Зверев. В финале 2021 года Зверев со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3 обыграл итальянца Маттео Берреттини. Карацев на том турнира дошёл до третьего круга.
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