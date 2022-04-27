Федерер посетил Малави с благотворительной миссией. Он передал учителям 3 тыс. планшетов

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер в очередной раз приехал в Малави со своим благотворительным фондом.
Федерер лично передал 3 тыс. электронных планшетов малавийским учителям, которые обучают детей в дошкольных учреждениях, для повышения квалификации.
Фото: фонд Роджера Федерера
Напомним, в 2015 году фонд Федерера пожертвовал € 13,5 млн на строительство детских садов, дошкольных учреждений и больниц в Малави.
Фонд Роджера Федерера поддерживает образовательные проекты в Южной Африке и Швейцарии. Финансируемые программы направлены на повышение качества детского обучения в раннем возрасте.
Ранее стало известно, что не игравший с июня 2021 года Федерер планирует выступить на домашнем турнире в Базеле, который пройдёт с 24 по 30 октября.
- 27 апреля 2022
-
20:30
-
20:21
-
20:00
-
19:36
-
19:23
-
19:07
-
18:45
-
17:51
-
17:35
-
16:49
-
16:15
-
15:15
-
15:14
-
14:00
-
13:21
-
12:52
-
12:21
-
11:01
-
10:50
-
07:45
- 26 апреля 2022
-
23:49
-
23:34
-
22:41
-
22:15
-
21:24
-
20:59
-
20:33
-
19:56
-
19:47
-
18:57
-
18:42
-
17:33
-
17:18
-
17:06
-
17:02