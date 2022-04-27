Федерер посетил Малави с благотворительной миссией. Он передал учителям 3 тыс. планшетов

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер в очередной раз приехал в Малави со своим благотворительным фондом.

Федерер лично передал 3 тыс. электронных планшетов малавийским учителям, которые обучают детей в дошкольных учреждениях, для повышения квалификации.

Фото: фонд Роджера Федерера

Напомним, в 2015 году фонд Федерера пожертвовал € 13,5 млн на строительство детских садов, дошкольных учреждений и больниц в Малави.

Фонд Роджера Федерера поддерживает образовательные проекты в Южной Африке и Швейцарии. Финансируемые программы направлены на повышение качества детского обучения в раннем возрасте.

Ранее стало известно, что не игравший с июня 2021 года Федерер планирует выступить на домашнем турнире в Базеле, который пройдёт с 24 по 30 октября.