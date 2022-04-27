Элина Свитолина – на фото с тарелкой борща: истинная любовь

Бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях новое фото. Снимок сделан в одном из ресторанов Женевы, на фото Свитолина запечатлена рядом с тарелкой борща и сметаны.

«Истинная любовь», — подписала фото Свитолина, добавив эмодзи «сердец» в цветах ураинского флага.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Ранее Свитолина снялась с двух турниров категории WTA-1000 на грунте – в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Свой последний матч украинка провела 24 марта, Элина проиграла во втором круге турнира в Майами (США) британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7). После этого теннисистка сообщила, что намерена сделать паузу в выступлениях.

27-летняя Свитолина — бронзовый призёр Олимпиады-2022 в Токио (Япония), чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.