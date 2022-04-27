Квалифаер Потапова в первом круге Мадрида сразится с Осакой, Александрова — с Остапенко

Опубликованы результаты распределения квалифаеров в сетке грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут на грунте с 28 апреля по 7 мая.
В основную сетку соревнований через квалификацию попало трое россиянок – Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Варвара Грачёва.
Потапова в первом круге сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира, японкой Наоми Осакой (WC). Александровой предстоит встреча с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года латвийкой Еленой Остапенко (10). Грачёва же в первом раунде сыграет с Ализе Корне из Франции.
Также определились первые соперницы двух других россиянок — Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой. Касаткина в первом круге сразится с Анной Бондарь (Венгрия), а Самсонова — с Петрой Мартич из Хорватии.
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