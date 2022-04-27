«Я играл жалко». Зверев эмоционально высказался о поражении на старте турнира в Мюнхене

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал сенсационное поражение на старте турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия). Зверев (1) проиграл датчанину Хольгеру Руне (Q) со счётом 3:6, 2:6.

«Сейчас я почти не могу говорить. Я играл просто жалко. Мне жаль зрителей, моих болельщиков и турнир. Это не вина моего тренера или физио, вся вина исключительно на мне. Этому нет никаких оправданий. Если ты ищешь оправдания после такого матча, ты не очень умный человек.

Перед матчем у меня не было никаких симптомов. Было слегка прохладно, но это не имеет никакого отношения к игре.

Сегодня у меня совсем не работал форхенд. C такой игрой я проиграл бы кому угодно в основной сетке. Это моя худшая игра за последние шесть-семь лет. Но я старался изо всех сил, даже если вам казалось иначе», — приводит слова Зверева Eurosport.de.