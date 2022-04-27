Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я играл жалко». Зверев эмоционально высказался о поражении на старте турнира в Мюнхене

«Я играл жалко». Зверев эмоционально высказался о поражении на старте турнира в Мюнхене
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал сенсационное поражение на старте турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия). Зверев (1) проиграл датчанину Хольгеру Руне (Q) со счётом 3:6, 2:6.

«Сейчас я почти не могу говорить. Я играл просто жалко. Мне жаль зрителей, моих болельщиков и турнир. Это не вина моего тренера или физио, вся вина исключительно на мне. Этому нет никаких оправданий. Если ты ищешь оправдания после такого матча, ты не очень умный человек.

Перед матчем у меня не было никаких симптомов. Было слегка прохладно, но это не имеет никакого отношения к игре.

Сегодня у меня совсем не работал форхенд. C такой игрой я проиграл бы кому угодно в основной сетке. Это моя худшая игра за последние шесть-семь лет. Но я старался изо всех сил, даже если вам казалось иначе», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

«Сколько можно кидаться ракетками!» Острая реакция на вспышки гнева теннисистов «Сколько можно кидаться ракетками!» Острая реакция на вспышки гнева теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022