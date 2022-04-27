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Александр Бублик впервые высказался о решении Уимблдона отстранить россиян

Александр Бублик впервые высказался о решении Уимблдона отстранить россиян
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32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Я не хочу судить, правильно это или нет, но с удовольствием расскажу вам, что думаю по этому поводу. Это решение правительства и организаторов. Они имеют на это право. Для меня же спорт является определённым отвлечением от реальной жизни, поэтому, как по мне, спорт не должен слишком сильно смешиваться с политикой. Спорт нужен для того, чтобы расслабляться с пивом у телевизора и следить за любимым игроком или командой. Жаль за фанатов, которых сейчас ограничивают в этом», — приводит слова Бублика Eurosport.de.

Также Бублик рассказал о том, что сам имеет возможность выступить на Уимблдоне-2022, так как выступает за Казахстан.

«Российского паспорта у меня больше нет, потому что нельзя иметь два гражданства. Я не имею никакого отношения к Федерации тенниса России. Я казах, играю за эту страну почти шесть лет. Я горжусь тем, что представляю Казахстан в Кубке Дэвиса, на Азиатских или Олимпийских играх», — сказал Александр.

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