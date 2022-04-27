Первая ракетка мира Свёнтек призвала принять единое решение об участии россиян в турнирах

Чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Как по мне, ситуация становится всё более и более хаотичной. Мне кажется, что было бы неплохо, если бы руководящие органы приняли единое решение, чтобы не было такого хаоса. Мне кажется, люди ждут, что такое решение примем мы, игроки. Но нам довольно сложно сделать это, потому что мы хорошо знаем друг друга. Мы проводим много времени вместе. Кажется, будто мы — одна семья.

Честно говоря, я не знаю, какое решение будет правильным. Мне 20 лет — я говорю это не потому, что хочу оставаться в безопасном пространстве. Если честно, я никогда не была близка к политике, эта незнакомая мне сфера. Этот вопрос только подталкивает меня к тому, что я должна учиться», — приводит слова Свёнтек France 24.