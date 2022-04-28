Бублик: играть со 120-й ракеткой мира скучно. Мне веселее с Медведевым, Рублёвым и другими
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32-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, отличается ли его подход к матчам с игроком из топ-5 мирового рейтинга и со 120-й ракеткой мира.
«Играть со 120-м номером рейтинга неинтересно. Чаще всего это скучно. Здорово соревноваться с лучшими парнями. Многие из нас выросли вместе на корте. С Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым, Каспером Руудом или даже Сашей Зверевым меня связывают общие воспоминания. Просто мне веселее соревноваться с игроками такого класса.
Конечно, в спортивном плане играть с 120-м номером легче, но, на мой взгляд, не имеет большого значения, попадёте вы на 60-й номер рейтинга или на десятую ракетку мира», — приводит слова Бублика Eurosport.de.
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