Осака заявила, что добавила в свой арсенал «кое-что» от Надаля перед стартом на грунте

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала, как готовилась к старту грунтового сезона. Ранее она заявляла, что пересматривала матчи испанца Рафаэля Надаля.
«Я изменила пару деталей в своей игре, думаю, вы, ребята, сможете понять, что именно, когда я буду играть, не хочу портить вам сюрприз (журналистам).
Да, думаю, я подсмотрела кое-что у Надаля и недавно практиковала это на корте. Всё пойдёт либо очень хорошо, либо очень плохо. Среднего не дано. Но, думаю, пока я над этим работаю, всё идёт довольно гладко.
Честно говоря, я хотела посмотреть, как тренируются действительно сильные грунтовики, потому что я из тех людей, кто очень быстро учится. Я бы хотела посмотреть, как тренируется Алькарас, было бы здорово», — приводит слова Осаки Eurosport.uk.
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