Алекс Корретха назвал топ-5 фаворитов «Ролан Гаррос». Андрей Рублёв попал в список

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха назвал теннисистов, которые, по его мнению, входят в число главных фаворитов турнира. Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.

По словам Корретхи, в число фаворитов входит и россиянин Андрей Рублёв, который в минувшие выходные завоевал титул на грунтовом турнире в Белграде, победив в финале Новака Джоковича.

«Надеюсь, Рафа [Надаль] сможет сыграть и прибавит. Новак [Джокович] прекрасно сделал это на прошлой неделе, выйдя в финал.

Конечно, Рублёв сейчас на ходу. Циципас также будет очень хорош. И не сомневаюсь, что Алькарас также входит в эту пятёрку претендентов на титул», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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