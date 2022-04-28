Алекс Корретха назвал топ-5 фаворитов «Ролан Гаррос». Андрей Рублёв попал в список

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха назвал теннисистов, которые, по его мнению, входят в число главных фаворитов турнира. Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.
По словам Корретхи, в число фаворитов входит и россиянин Андрей Рублёв, который в минувшие выходные завоевал титул на грунтовом турнире в Белграде, победив в финале Новака Джоковича.
«Надеюсь, Рафа [Надаль] сможет сыграть и прибавит. Новак [Джокович] прекрасно сделал это на прошлой неделе, выйдя в финал.
Конечно, Рублёв сейчас на ходу. Циципас также будет очень хорош. И не сомневаюсь, что Алькарас также входит в эту пятёрку претендентов на титул», — приводит слова Корретхи Eurosport.
Четырёхлетняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью:
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