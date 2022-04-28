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Роджер Федерер показал живописное фото на берегу африканского озера

Роджер Федерер показал живописное фото на берегу африканского озера
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал свежую фотографию в своих соцсетях. Федерер выложил снимок на берегу озера в Малави. Спортсмен посетил африканскую страну с благотворительной миссией.

«Восход на озере Малави», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива роджера федерера

Роджер Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене. Это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец вылетел уже из топ-40 рейтинга ATP.

Ранее Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре. При этом он снялся с Открытого чемпионата Франции. На данный момент неизвестно, примет ли Роджер участие в Уимблдоне.

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