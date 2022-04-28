Алекс Корретха дал совет Карлосу Алькарасу, упомянув Рафаэля Надаля

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха дал совет 18-летнему соотечественнику Карлосу Алькарасу, девятому номера рейтинга ATP. По словам Корретхи, Алькарасу нужно максимально дистанцироваться от сравнений с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.
«Все мы понимаем, что действительно существуют сравнения Надаля и Алькараса. Считаю, самое главное для Карлоса — оставаться в стороне от этого. Ему надо следовать своим путём.
Это нормально, когда сравнивают ситуации, положение в рейтинге, результаты. Большое совпадение, когда ты испанец, впервые попадаешь в топ-10 в тот же самый день, выиграв тот же самый турнир (Алькарас впервые попал в топ-10 после победы в финале турнира в Барселоне, как и Надаль 17 годами ранее. — Прим. «Чемпионата»).
Уверен, он превзойдёт наши карьеры — ну, тех испанцев, кто не Рафа. Рафа — это другой уровень, что-то совершенно иное. Оставим это пока в стороне. Но я уверен, что Карлос станет номером один, выиграет ТБШ и побьёт все наши рекорды», — приводит слова Корретхи Eurosport.
Четырёхлетняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью:
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