Британский журналист: бан России показал твёрдость Уимблдона. Другим видам стоит учесть

Журналист британского издания City AM Эд Уорнер высказался на тему отстранения российских теннисистов от Уимблдона. Материал озаглавлен так: «Бан России показал, что у боссов Уимблдона есть хребет. Другим видам спорта стоит принять это во внимание».

«Запретив россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне, Хьюитт (глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса Иан Хьюитт. — Прим. «Чемпионата») и его команда заняли твёрдую позицию в моральных дебатах и создали возможность для судебной тяжбы, которая будет дорогостоящей и изнурительной. При этом здесь нет уверенности в успехе.

Единственным неудобным моментом в позиции All England на сегодняшний день является предположение, что ключевым фактором запрета было желание избежать каких бы то ни было затруднений для своего покровителя, герцогини Кембриджской. Я сомневаюсь, что желание избежать неудобств для королевской семьи станет весомым аргументом в любом предстоящем судебном процессе», — отмечается в статье журналиста, опубликованной на сайте издания.

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