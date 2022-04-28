Чемпионка Australian Open высказалась о травме Рафаэля Надаля в преддверии «Ролан Гаррос»

Победительница Открытого чемпионата Австралии 1996 года в парном разряде, бывшая шестая ракетка мира, американка Чанда Рубин поделилась мнением о травме 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшего лидера рейтинга ATP, испанца Рафаэля Надаля.

В марте Надаль объявил, что из-за стрессового перелома ребра ему нужно несколько недель на восстановление. Испанец пропустил несколько грунтовых турниров. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня. Ожидается, что Рафаэль успеет восстановиться.

«Действительно очень жаль, что у Рафаэля Надаля стрессовый перелом ребра. Мы все беспокоимся о нём. Он невероятно играл на старте сезона. Никто не ожидал от него такого после прошлогодних проблем. До «Ролан Гаррос» ещё много времени, а это его цель. Рафа сделает всё возможное, чтобы подойти к турниру в Париже в наилучшей форме.

Должна признать, что было приятно видеть, что он в состоянии играть на таком уровне. Не могу дождаться его дебюта на грунте. Это, так сказать, его естественная среда обитания», — приводит слова Рубин Tennis World USA, ссылаясь на Tennis Channel.

Четырёхлетняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью: