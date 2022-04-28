Эмма Радукану прокомментировала решение в третий раз за год расстаться с тренером

19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, которая ранее прекратила сотрудничество с тренером Торбеном Бельцем, прокомментировала свой поступок.
Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером Радукану за последний год. После Уимблдона-2021 на смену Найджелу Сирсу пришёл Эндрю Ричардсон, однако Радукану рассталась с ним, хотя под его руководством сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года.
«Торбен отличный парень. Я наслаждалась временем, которое провела с ним на корте и за его пределами. Он один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречала. Конечно, трудно было принять решение о расставании с таким человеком. Но сейчас я чувствую себя комфортно в текущем тренировочном процессе.
Торбен здорово подошёл мне. Когда я хотела найти кого-то с опытом работы в туре [WTA] — думаю, во время моих первых шести месяцев в туре, — это было очень полезно», — приводит слова Радукану CNN.
Четырёхлетняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью:
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