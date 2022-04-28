«Это будет назиданием и примером». Свищёв — о намерении «Ролан Гаррос» допустить россиян

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об информации о том, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Открытом чемпионате Франции 2022 года.
«Организаторы Открытого чемпионата Франции проявили адекватность и смелость. В конце концов находится всё больше организаторов крупнейших соревнований, которые выбирают развитие спорта, а не политические интриги. Уверен, что с каждым днём таких мнений и решений будет всё больше, поскольку ни одно отстранение и лишение не может способствовать развитию спортивного и олимпийского движения. Подобное решение будет назиданием и примером тем, кто наших спортсменов отстраняет.
И будем надеяться, что Международная федерация тенниса накажет организаторов Уимблдона, отстранивших россиян без причины. Такая реакция должна быть у всех международных федераций на незаконные отстранения», — приводит ТАСС слова Свищёва.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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