В Федерации тенниса Украины «очень удивились» реакции на отстранение россиян от Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира. Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Напомним, отстранение россиян и белорусов от Уимблдона идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают спортсменам выступать в нейтральном статусе.

«Конечно, они приняли правильное решение, и я очень удивлён, что ATP, WTA и большая часть теннисного сообщества этого не понимают. Было решено задействовать экономические санкции к стране, начавшей всё это (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), хотя не каждый россиянин это поддерживает. Если ATP и WTA разделяют ценности свободного мира, независимости и суверенитета, им нужно что-то сделать», — приводит слова Зукина The Guardian.

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