Энди Маррей потерял комплект своих ракеток перед «Мастерсом» в Мадриде

Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей потерял полный комплект собственных ракеток перед началом грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Инцидент произошёл во время перелёта.
«Куда нужно звонить или писать насчёт утерянного багажа? Мне нужно вернуть свои ракетки», — обратился Маррей к испанской авиакомпании Iberia у себя в «твиттере». Британец дополнил свой вопрос смеющимся эмодзи.
Пресс-служба авиалиний уже ответила на запрос Маррея и пообещала решить вопрос в личной переписке.
Напомним, Маррей получил «уайлд-кард» на «Мастерс» в Мадриде. Турнира пройдёт с 1 по 8 мая, в нём примут участие 56 теннисистов. Действующий победитель соревнований — представитель Германии Александр Зверев.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
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