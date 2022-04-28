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Виктория Азаренко победила швейцарку Викторию Голубич и вышла во второй круг Мадрида

Виктория Азаренко победила швейцарку Викторию Голубич и вышла во второй круг Мадрида
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Двукратная чемпионка Australian Open, бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Мадриде. Соперницей Азаренко, занимающей 17-е место в рейтинге WTA, была 39-я ракетка мира, Виктория Голубич из Швейцарии. Матч закончился со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Азаренко. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Виктория Азаренко четырежды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Белорусская спортсменка успешно использовала пять брейк-пойнтов из восьми (процент реализации составил 63%). Её соперница сделала лишь один эйс и дважды ошиблась на подаче, использовав три брейк-пойнта из пяти (процент реализации — 60%).

Турнирная сетка
Мадрид (ж). 1-й круг
28 апреля 2022, четверг. 13:50 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		3  
         
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Комментарии
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