Виктория Азаренко победила швейцарку Викторию Голубич и вышла во второй круг Мадрида
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Двукратная чемпионка Australian Open, бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Мадриде. Соперницей Азаренко, занимающей 17-е место в рейтинге WTA, была 39-я ракетка мира, Виктория Голубич из Швейцарии. Матч закончился со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Азаренко. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.
Виктория Азаренко четырежды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Белорусская спортсменка успешно использовала пять брейк-пойнтов из восьми (процент реализации составил 63%). Её соперница сделала лишь один эйс и дважды ошиблась на подаче, использовав три брейк-пойнта из пяти (процент реализации — 60%).
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