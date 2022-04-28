Украинка Ястремская вышла во 2-й круг турнира в Мадриде. Её соперница не доиграла матч

92-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в матче первого круга турнира WTA-1000 в Мадриде.

Соперницей Ястремской была 79-я ракетка мира Гретье Миннен из Бельгии. Матч закончился со счётом 6:3, 0:2 в пользу Ястремской. Игра не была доиграна, так как Миннен не смогла продолжить встречу. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Даяна Ястремская ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки. Украинская спортсменка реализовала два брейк-пойнта из восьми (процент реализации составил 25%). Её соперница выполнила два эйса и ни разу не ошиблась на подаче, реализовав два брейк-пойнта из пяти (процент реализации — 40%).

Во втором круге грунтового турнира в Мадриде Ястремская сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) — Мари Боузкова (Чехия).