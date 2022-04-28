Рууд в трёх сетах обыграл Молчана и пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Мюнхене

В Мюнхене (Германия) завершился матч второго круга грунтового турнира ATP-250, в котором встречались словак Алекс Молчан и норвежец Каспер Рууд.

Встреча завершилась победой восьмой ракетки мира Рууда в трёх сетах со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.

На счету Рууда — шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три брейка при десяти брейк-пойнтах. У Молчана две подачи навылет, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира в Мюнхене Каспер Рууд встретися с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Общий призовой фонд турнира в этом году составил €534 555. Действующим чемпионом соревнований является Николоз Басилашвили (Грузия).