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Рууд в трёх сетах обыграл Молчана и пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Мюнхене

Рууд в трёх сетах обыграл Молчана и пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Мюнхене
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В Мюнхене (Германия) завершился матч второго круга грунтового турнира ATP-250, в котором встречались словак Алекс Молчан и норвежец Каспер Рууд.

Встреча завершилась победой восьмой ракетки мира Рууда в трёх сетах со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.

На счету Рууда — шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три брейка при десяти брейк-пойнтах. У Молчана две подачи навылет, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира в Мюнхене Каспер Рууд встретися с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Общий призовой фонд турнира в этом году составил €534 555. Действующим чемпионом соревнований является Николоз Басилашвили (Грузия).

Мюнхен. 2-й круг
28 апреля 2022, четверг. 14:05 МСК
Алекс Молчан
46
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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