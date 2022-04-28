Соболенко не смогла защитить титул в Мадриде, в первом же матче уступив Анисимовой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче первого раунда третья сеяная Соболенко потерпела поражение от представительницы США Аманды Анисимовой со счётом 2:6, 6:3, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Соболенко четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Анисимова подала три эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

Соболенко являлась действующей победительницей турнира в Мадриде, но не смогла защитить титул.

За выход в третий круг турнира в Мадриде Анисимова сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич, начавшей соревнования с квалификации. В первом круге Мартич нанесла поражение россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 7:6 (8:6), 6:1.