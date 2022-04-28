Грачёва одержала волевую победу над Корне и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче первого круга основной сетки Грачёва, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение представительнице Франции Ализе Корне со счётом 1:6, 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

Грачёва четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из 19 брейк-пойнтов. Корне подала пять эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Грачёва сыграет с восьмой ракеткой турнира в Мадриде представительницей Туниса Онс Жабер, которая начала соревнования с победы над итальянкой Ясмине Паолини со счётом 7:6 (11:9), 6:1.