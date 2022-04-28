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Грачёва одержала волевую победу над Корне и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Грачёва одержала волевую победу над Корне и вышла во второй круг турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче первого круга основной сетки Грачёва, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение представительнице Франции Ализе Корне со счётом 1:6, 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

Грачёва четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из 19 брейк-пойнтов. Корне подала пять эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Грачёва сыграет с восьмой ракеткой турнира в Мадриде представительницей Туниса Онс Жабер, которая начала соревнования с победы над итальянкой Ясмине Паолини со счётом 7:6 (11:9), 6:1.

Мадрид (ж). 1-й круг
28 апреля 2022, четверг. 16:50 МСК
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
1 		7 7
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Мадрид (ж). 1-й круг
28 апреля 2022, четверг. 12:05 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6  
6 9 		1  
         
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
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