Грачёва одержала волевую победу над Корне и вышла во второй круг турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче первого круга основной сетки Грачёва, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение представительнице Франции Ализе Корне со счётом 1:6, 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.
Грачёва четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из 19 брейк-пойнтов. Корне подала пять эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.
За выход в третий круг Грачёва сыграет с восьмой ракеткой турнира в Мадриде представительницей Туниса Онс Жабер, которая начала соревнования с победы над итальянкой Ясмине Паолини со счётом 7:6 (11:9), 6:1.
Мадрид (ж). 1-й круг
28 апреля 2022, четверг. 16:50 МСК
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|5
|5
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|7
|7
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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